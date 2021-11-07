Тарасова рассказала, за счёт чего Щербакова выиграла Гран-при Италии
- AP
«Чемпионка мира и чемпионка России просто так не сдаётся. Щербакова сумела себя вытащить за счёт своего характера», — приводит ТАСС слова Тарасовой.
Щербакова одержала победу, набрав 236,78 балла по сумме короткой и произвольной программ. Россиянка опередила соотечественницу Майю Хромых и бельгийку Луну Хендрикс, лидировавшую после первого проката.
Ранее канадский хореограф заявил, что Щербакова совершила огромный скачок в интерпретации и скольжении.