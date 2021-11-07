Канадский хореограф: Щербакова совершила огромный скачок в интерпретации и скольжении

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Канадский хореограф Эшер Хилл поделился впечатлениями от выступления чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии, где она одержала победу, установив личный рекорд в произвольной программе.
Канадский хореограф: Щербакова совершила огромный скачок в интерпретации и скольжении
  • AP

«Анна Щербакова показала, почему является чемпионкой мира. Обе её дорожки в нынешнем сезоне — одни из моих любимых. Огромный скачок в интерпретации и скольжении. И новый личный рекорд! Браво», — написал Хилл в своём Twitter.

Щербакова выступила без ошибок и установила личный рекорд в произвольной программе, набрав 165,05 балла. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка выиграла Гран-при Италии с результатом 236,78 балла. Хромых заняла второе место (226,35 балла).

Ранее Бестемьянова заявила, что Щербакова заткнула всех, кто сомневался в её состоятельности.

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