Бестемьянова: Щербакова заткнула всех, кто сомневался в её состоятельности

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на победу чемпионки мира россиянки Анны Щербаковой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.
Бестемьянова: Щербакова заткнула всех, кто сомневался в её состоятельности
  • РИА Новости

«Сегодня был фейерверк на льду, абсолютный праздник для всех, потрясающие соревнования. Я очень рада за Аню Щербакову. Она заткнула всех, кто вчера сомневался в её состоятельности. Аня показала фантастический четверной флип. Она сегодня сверкала», — приводит слова Бестемьяновой «Матч ТВ».

По её мнению, всё было великолепно, начиная от костюма Анны и заканчивая её настроением и фантастическими прыжками. Также Бестемьянова отметила выступление Майи Хромых.

«Два четверых прыжка — это чудо какое-то. Но для того, чтобы побеждать, нужно подтянуть уровни выполнения непрыжковых элементов, например дорожку, а также делать более убедительную спираль. И плюс ко всему тройной риттбергер она практически сорвала, к сожалению», — сказала она.

Щербакова выступила без ошибок и установила личный рекорд в произвольной программе, набрав 165,05 балла. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка выиграла Гран-при Италии с результатом 236,78 балла. Хромых заняла второе место (226,35 балла).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков назвал блестящим катание Щербаковой на Гран-при Италии.

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