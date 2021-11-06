Траньков назвал блестящим катание Щербаковой на Гран-при Италии

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал победу чемпионки мира россиянки Анны Щербаковой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

«Брависсимо, браво! Анюта всем всё доказала. Вчера была не ошибка, а просто конфуз. Посмотрите, как она прыгает четверной флип! Блестящее катание. Я точно буду пересматривать это выступление», — сказал Траньков в эфире Первого канала.

По его мнению, такие прокаты демонстрируют, насколько человек является великим чемпионом и спортсменом. Тем более что сезон для Щербаковой начинался с травмы.

Щербакова выступила без ошибок и установила личный рекорд в произвольной программе, набрав 165,05 балла. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка выиграла Гран-при Италии с результатом 236,78 балла.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что ему понравилось, как зрело уже выглядит Щербакова в своих выступлениях.