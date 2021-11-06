Жулин: понравилось, как зрело уже выглядит Щербакова

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин высказался о победе чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

«У меня не было абсолютно никаких сомнений, что наши девушки займут первое и второе места. Всё произошло так, как я и прогнозировал. Что касается прокатов, то мне очень понравилась программа Ани, понравилось, как она уже зрело выглядит и делает четверной прыжок», — цитирует Жулина Sport24.

По его словам, он не был уверен, что у Щербаковой получится сделать четверной флип именно сегодня, но у неё он вышел блестяще. Кроме того, специалист предполагает, что ученица Этери Тутберидзе готовит второй четверной флип к Олимпиаде, исходя из того, что он видел на её тренировках.

«Думаю, она делает всё правильно: они с тренерским штабом идут шаг за шагом, поскольку у неё была травма и торопиться не нужно. Они постепенно подводят её к нужным кондициям. Конечно, я не был уверен, что Аня сделает четверной флип, но она с блеском его исполнила», — добавил Жулин.

Щербакова выступила без ошибок и установила личный рекорд в произвольной программе, набрав 165,05 балла. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка выиграла Гран-при Италии с результатом 236,78 балла.

Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что судьи не заметили недокруты Щербаковой на Гран-при Италии.