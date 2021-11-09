Щербакова: Тутберидзе помогла мне с перевоплощением в Маргариту
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«Этери Георгиевна сама показывала своим взглядом, как надо перевоплотиться. И я старалась максимально это уловить и от себя, как я это чувствую, показать», — цитирует Щербакову ТАСС.
Чемпионка мира 2021 года призналась, что ей в целом близок образ Маргариты.
По словам Щербаковой, ей сразу понравилась идея сделать номер под музыку Игоря Корнелюка к фильму «Мастер и Маргарита».
«Я сразу почувствовала, что это попадание, что это именно то, что мне хотелось бы катать», — добавила 17-летняя фигуристка.
Напомним, что Щербакова 6 ноября выиграла этап серии Гран-при Италии.
Ранее Щербакова рассказала о планах на второй четверной прыжок на Гран-при Франции.