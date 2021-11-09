Щербакова рассказала о планах на второй четверной прыжок на Гран-при Франции

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Россиянка Анна Щербакова сообщила, что, возможно, исполнит два четверных прыжка на этапе серии Гран-при Франции по фигурному катанию.
Щербакова рассказала о планах на второй четверной прыжок на Гран-при Франции
  • Reuters

«Загадывать не буду, потому что, например, на соревнованиях в Турине набор до последнего решался. Здесь лутц получался на шестиминутной разминке, но в прокате этот прыжок не вкатан. Будем работать и определять по моей готовности. Если буду готова, конечно, мы вставим его в программу», — цитирует Щербакову ТАСС.

Напомним, что на этапе Гран-при Италии в Турине 17-летняя фигуристка не стала делать второй прыжок в четыре оборота.

Щербакова 6 ноября выиграла этап серии Гран-при Италии.

Фигуристка является чемпионкой мира 2021 года в женском одиночном катании.

Этап Гран-при Франции пройдёт с 19 по 21 ноября в Гренобле.

Ранее Щербакова рассказала о характере травмы на турнире Budapest Trophy.

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