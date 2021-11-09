Щербакова рассказала о характере травмы на турнире Budapest Trophy

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Россиянка Анна Щербакова сообщила, почему ей пришлось выступать в октябре на турнире Budapest Trophy по фигурному катанию с пластырем на шее.
Щербакова рассказала о характере травмы на турнире Budapest Trophy
  • Reuters

«Просто так совпало, что именно в момент соревнований в Будапеште у меня была такая небольшая травма. В качестве лечения был этот пластырь. Нужно было немного полечиться, не делать какие-то сильные прогибы», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

17-летняя москвичка подчеркнула, что все спортсмены регулярно получают небольшие травмы. Она добавила, что сейчас её ничего не беспокоит.

«Работаю в полную силу, ничего не мешает», — сказала спортсменка.

Щербакова 6 ноября выиграла этап серии Гран-при Италии в Турине.

Фигуристка является чемпионкой мира 2021 года в женском одиночном катании.

Ранее хореограф Адам Шое оценил выступления Анны Щербаковой и Майи Хромых на Гран-при Италии.

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