Щербакова рассказала о характере травмы на турнире Budapest Trophy

Россиянка Анна Щербакова сообщила, почему ей пришлось выступать в октябре на турнире Budapest Trophy по фигурному катанию с пластырем на шее.

«Просто так совпало, что именно в момент соревнований в Будапеште у меня была такая небольшая травма. В качестве лечения был этот пластырь. Нужно было немного полечиться, не делать какие-то сильные прогибы», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

17-летняя москвичка подчеркнула, что все спортсмены регулярно получают небольшие травмы. Она добавила, что сейчас её ничего не беспокоит.

«Работаю в полную силу, ничего не мешает», — сказала спортсменка.

Щербакова 6 ноября выиграла этап серии Гран-при Италии в Турине.

Фигуристка является чемпионкой мира 2021 года в женском одиночном катании.

Ранее хореограф Адам Шое оценил выступления Анны Щербаковой и Майи Хромых на Гран-при Италии.