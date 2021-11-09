Шое восторженно высказался о выступлениях Щербаковой и Хромых на Гран-при Италии

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Хореограф Адам Шое, который работает с бельгийкой Луной Хендрикс, оценил выступления россиянок Анны Щербаковой и Майи Хромых на Гран-при Италии по фигурному катанию.
Шое восторженно высказался о выступлениях Щербаковой и Хромых на Гран-при Италии
  • Reuters

«Программы прекрасных Анны и Майи великолепно поставлены, каждое движение — от головы до стоп — проработано и выверено с огромной точностью», — цитирует Шое «ИноПроСпорт».

По его мнению, стиль и атмосфера музыки превосходно отражаются в движениях. Постановки дают простор для выражения высокохудожественной стороны фигуристок и исполнения сложных технических элементов. Хореография продумана до мельчайших деталей.

«Программы россиянок вдохновляют меня и ещё больше мотивируют работать над собственными постановками», — добавил он.

Напомним, что Щербакова занимала третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при Италии, уступая Хендрикс и соотечественнице Майе Хромых. По итогам произвольной программы Щербакова выиграла турнир, Хендрикс стала третьей. 15-летняя Хромых заняла второе место.

Ранее Хромых поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку на этапе серии Гран-при Италии по фигурному катанию.

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