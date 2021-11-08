Хендрикс и Щербакова обратились друг к другу после этапа Гран-при в Италии

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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, опережавшая чемпионку мира Анну Щербакову в короткой программе на этапе серии Гран-при в Италии, обратилась к российской коллеге.
Хендрикс и Щербакова обратились друг к другу после этапа Гран-при в Италии
  • AP

«Ты потрясающий человек! Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона, ты заслужила это! Благодарю тебя за потрясающие памятные моменты этого уикенда!» — прокомментировала публикацию Щербаковой Хендрикс.

Российская фигуристка ответила бельгийке.

«Спасибо! И тебе желаю всего наилучшего в предстоящих соревнованиях», — написала чемпионка мира.

Напомним, что Щербакова занимала третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Италии, уступая Хендрикс и своей соотечественнице Майе Хромых. По итогам произвольной программы Щербакова выиграла турнир, Хендрикс стала третьей.

Ранее после резких слов Глейхенгауза Косторная удалила пост с благодарностью в адрес тренерского штаба.

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