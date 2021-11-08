Хендрикс и Щербакова обратились друг к другу после этапа Гран-при в Италии
- AP
«Ты потрясающий человек! Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона, ты заслужила это! Благодарю тебя за потрясающие памятные моменты этого уикенда!» — прокомментировала публикацию Щербаковой Хендрикс.
Российская фигуристка ответила бельгийке.
«Спасибо! И тебе желаю всего наилучшего в предстоящих соревнованиях», — написала чемпионка мира.
Напомним, что Щербакова занимала третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Италии, уступая Хендрикс и своей соотечественнице Майе Хромых. По итогам произвольной программы Щербакова выиграла турнир, Хендрикс стала третьей.
Ранее после резких слов Глейхенгауза Косторная удалила пост с благодарностью в адрес тренерского штаба.