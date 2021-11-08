После резких слов Глейхенгауза Косторная удалила пост с благодарностью в адрес тренерского штаба

Чемпионка Европы 2019 года Алёна Косторная удалила запись, где благодарит свой тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе.

«Большое спасибо. Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу — и всей нашей команде за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю. Спасибо родителям, которые верят в меня, несмотря ни на что. Спасибо моим болельщикам за вашу поддержку. И конечно же, друзьям, которые, несмотря на разницу в часовых поясах, писали мне поздравительные смс и настраивали на достойный прокат», — гласила запись в Instagram Косторной.

Хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что им нужна благодарность Косторной не в Instagram, а только в тренировочном процессе.

Напомним, что прошлом сезоне Косторная тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В марте она вернулась к Этери Тутберидзе.

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