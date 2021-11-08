Слуцкая считает, что финал Гран-при — неважный старт для Трусовой в олимпийском сезоне

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Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая прокомментировала снятие Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии.
Слуцкая считает, что финал Гран-при — неважный старт для Трусовой в олимпийском сезоне
  • AP

«Финал Гран-при не является каким-то очень важным стартом, тем более в олимпийском сезоне. Финал Гран-при всегда был коммерческим турниром, на который было престижно попасть. Но когда речь идёт об Олимпийских играх, то все подходят к подготовке к турниру, иногда чем-то жертвуя», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».

Напомним, что Трусова снялась с турнира в Японии. Хореограф Даниил Глейхенгауз подтвердил проблемы с ногой фигуристки. Отмечалось, что Skate America спортсменка выиграла с травмой.

Ранее Даниил Глейхенгауз высказался о работе с российской фигуристкой Алёной Косторной.

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