Слуцкая считает, что финал Гран-при — неважный старт для Трусовой в олимпийском сезоне

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая прокомментировала снятие Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии.

«Финал Гран-при не является каким-то очень важным стартом, тем более в олимпийском сезоне. Финал Гран-при всегда был коммерческим турниром, на который было престижно попасть. Но когда речь идёт об Олимпийских играх, то все подходят к подготовке к турниру, иногда чем-то жертвуя», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».

Напомним, что Трусова снялась с турнира в Японии. Хореограф Даниил Глейхенгауз подтвердил проблемы с ногой фигуристки. Отмечалось, что Skate America спортсменка выиграла с травмой.

Ранее Даниил Глейхенгауз высказался о работе с российской фигуристкой Алёной Косторной.