Глейхенгауз: нам не нужна благодарность от Косторной

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о работе с российской фигуристкой Алёной Косторной.
Глейхенгауз: нам не нужна благодарность от Косторной
  • AP

«Алёна выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это ещё больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в Instagram, а в тренировочном процессе. Нам не нужна от неё благодарность, наша задача — помочь ей достичь её максимума. И когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе. На данный момент это не её максимум, я думаю, что все это понимают», — цитирует Глейхенгауза ТАСС.

Он отказался отвечать на вопрос о халтурности фигуристки. Хореограф считает, что на этот вопрос она должна ответить сама.

Напомним, что в прошлом сезоне Косторная тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В марте она вернулась к Этери Тутберидзе.

Ранее Глейхенгауз прокомментировал снятие Трусовой с Гран-при в Японии.

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