Глейхенгауз прокомментировал снятие Трусовой с Гран-при в Японии

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал снятие Александры Трусовой с четвёртого этапа серии Гран-при в Японии.
Глейхенгауз прокомментировал снятие Трусовой с Гран-при в Японии
  • AP

«У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, поэтому более точно может ответить Сергей Викторович», — цитирует Глейхенгауза ТАСС.

Он отметил, что они на связи, но ничего конкретного по поводу травмы Трусовой он сказать не может.

«Конкретизировать? За это должен отвечать врач, который может дать профессиональную оценку травмы. В последний раз я видел её по видео из Америки, где она здорово выступила и заняла первое место. Это всё, что я могу сейчас сказать про Сашу», — добавил хореограф.

Ранее стало известно, что Трусова не выступит на этапе Гран-при в Токио.

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