«В восторге от прокатов»: как оценили выступления российских фигуристок на Гран-при Италии

Эксперты восторженно отреагировали на выступление российских фигуристок на Гран-при Италии. По мнению Максима Транькова, Анна Щербакова продемонстрировала сильный характер. Александр Жулин предположил, что чемпионка мира готовит второй четверной флип к Олимпиаде, и назвал заслуженным второе место Майи Хромых. А Ирина Слуцкая считает, что выступление 15-летней спортсменки может стать хорошей заявкой на высокие результаты в этом сезоне.

«Это не мой максимум»

Третий этап серии Гран-при по фигурному катанию, прошедший в итальянском Турине, вызвал огромный интерес у российских болельщиков и экспертов. Турнир ознаменовался триумфальным возвращением после травмы Анны Щербаковой, которая установила личный рекорд в произвольной программе и одержала победу, чисто исполнив четверной флип.

«Я довольна своим выступлением. Но это не мой максимум, постараюсь показывать лучшие прокаты на следующих стартах. У меня были проблемы с травмами, однако это обычная история для спортсмена. Чувствую себя нормально. На тренировках в «Хрустальном» мы отрабатывали флип. Здесь, в Италии, я уже почувствовала себя отлично, хотела добавить в программу лутц, но решили с тренерами, что пока остановимся на уверенном флипе», — сказала 17-летняя спортсменка после выступления.

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Она также подчеркнула, что ей необходимо работать над коротким прокатом, который ей не понравился — тогда ей удалось выполнить упрощённый каскад вместо заявленного. После первого дня соревнований Щербакова занимала третье место в Турине, уступая бельгийке Луне Хендрикс и соотечественнице Майе Хромых.

В свою очередь, Хромых, выполнившая в произвольной программе два чистых тулупа в четыре оборота и занявшая второе место по итогам турнира, не смогла однозначно ответить, довольна ли она собой.

«Сделала не очень хорошо дорожку. Не могу сказать, что расслабилась после исполнения двух четверных. На риттбергере просто отпустила себя на заходе. Это мой первый этап Гран-при, второе место на нём — это неплохо. Но в дальнейшем буду стремиться к победе», — заявила Хромых.

«Щербакова — настоящий боец»

Результаты Гран-при Италии не могли пройти незамеченными и среди специалистов. Так, заслуженный тренер Татьяна Тарасова восхитилась выступлением российских спортсменок и поблагодарила их за положительные эмоции.

«Взрослое, уверенное катание от наших девчонок. Анна Щербакова — настоящий боец. Любит она, когда трудно и нужно бороться с собой. Я в восторге от прокатов, пьедестал обрёл абсолютно заслуженный вид. Майя Хромых могла сделать лучше — она и сделает, уверяю вас. У нас изумительные девочки, таких нет нигде», — цитирует Тарасову Sport24.

Чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин признался, что даже после стартового дня соревнований не сомневался в успехе россиянок. По его словам, ему очень понравилась программа Щербаковой и то, насколько зрелой фигуристкой она уже выглядит.

«Честно говоря, не был уверен, что Щербакова сделает четверной флип, но она с блеском его исполнила. Умница. Более того, я смотрел её тренировку, и, как понимаю, она готовит ещё и второй четверной флип к Олимпиаде. Думаю, она делает всё правильно: они с тренерским штабом идут шаг за шагом, поскольку у неё была травма и торопиться не нужно. Они постепенно подводят её к нужным кондициям. Майя — абсолютно роскошная девочка. Её прокат мне тоже очень понравился. Это было заслуженное второе место», — заявил Жулин.

В победе россиянок также был уверен хореограф Илья Авербух. По его мнению, они гораздо сильнее своих соперниц, а главным стартом для отечественных фигуристок станет чемпионат страны.

Тренер Инна Гончаренко также сочла закономерным итог соревнований в Турине. Специалист в беседе с Metaratings.ru обратила внимание на умение Щербаковой вовремя собираться в нужные моменты и почти идеально выполнять сложные элементы.

«Она продемонстрировала не просто чистый, а сильный прокат. Просто чемпионское выступление. Майя тоже умничка, сделала свои два четверных. Да, у неё был небольшой казус с риттбергером, но я думаю, всё придёт с опытом. Это её дебютное выступление на взрослом уровне. Со временем она будет выступать всё стабильнее и лучше», — уверена Гончаренко.

Не скрывал своих восторженных эмоций и Максим Траньков, подчеркнувший, что ошибка Щербаковой в короткой программе была просто случайностью — зато в произвольной она продемонстрировала блестящее катание.

«Это характеризует человека, чемпиона, великого спортсмена — когда ты в очень тяжёлой ситуации, залечиваешь травму и видишь победы подруг по сборной, проигрываешь стартовый турнир, короткую программу, но собираешься и выдаёшь то, что должен. Очень сильный характер, очень сильная психология. Браво, брависсимо! Молодец, Анюта! Вышла и всем всё доказала. Кто-то не верил, что она исполняет четверной флип, — пожалуйста, посмотрите. Можете даже пересмотреть. Я точно это сделаю», — сказал Траньков.

Эксперт остался доволен и прокатом Хромых, но обратил внимание на её небольшую ошибку в тройном риттбергере.

«Это девочка, которая может. Два четверных тулупа! Что за битву мы видим в женском одиночном катании... Одна ошибка, про неё даже не будем вспоминать. Какое-то лунное затмение. Я даже толком не понял, что это за ошибка. Какой лутц последний вытащила, боец! Толчок не получился, но ловко вывернулась», — добавил эксперт.

Олимпийские чемпионы Алексей Урманов и Наталья Бестемьянова тоже восхитились прокатом Щербаковой. Известный в прошлом одиночник назвал её уникальной и гениальной спортсменкой, а парница и вовсе сравнила выступление Анны с фейерверком и праздником.

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«Она заткнула всех, кто вчера сомневался в её состоятельности. Аня показала фантастический четверной флип. Она сегодня сверкала. Всё было роскошно, начиная от костюма и заканчивая её настроением и фантастическими прыжками. Мне очень понравился её сегодняшний прокат. Майя Хромых тоже каталась прекрасно. Два четверных прыжка — это чудо какое-то. Но для побед нужно подтянуть уровень выполнения непрыжковых элементов, например дорожку, а также делать более убедительную спираль. И плюс ко всему тройной риттбергер она практически сорвала, к сожалению», — высказалась Бестемьянова.

Семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая тоже поздравила с успехом Щербакову и выразила надежду, что все травмы 17-летней спортсменки остались позади.

«Красивое выступление, четверной флип, коронный каскад три + три лутц — риттбергер, который вчера не удался. Уверенное, без зазубринки катание. Мне понравилось», — написала Слуцкая в Instagram.

Прокат Хромых же, по мнению Слуцкой, является хорошей заявкой на успех в будущем, а не только на одном этапе Гран-при.

«Красотка. Исполнила два тулупа в четыре оборота. Была странная ошибка на риттбергере… Я думаю, Майя сама не поняла, что произошло», — резюмировала Слуцкая.