Тарасова: я в восторге от прокатов наших девочек на Гран-при Италии

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от победы россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при Италии, который проходит в Турине.
Тарасова: я в восторге от прокатов наших девочек на Гран-при Италии
  • РИА Новости

«Взрослое, уверенное катание от наших девчонок. Анна Щербакова — настоящий боец. Любит она, когда трудно, когда нужно бороться с собой. Я в восторге от прокатов, пьедестал обрёл абсолютно заслуженный вид. Майя Хромых могла сделать лучше — она и сделает, уверяю вас.  У нас изумительные девочки, таких нет нигде. Спасибо им большое за такие эмоции», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Щербакова одержала победу на Гран-при Италии с результатом 235,78 балла. Второе место заняла Майя Хромых (226,35), а третьей стала Луна Хендрикс из Бельгии (219,05), которая лидировала после короткой программы.

Ранее Щербакова пообещала показать лучшие прокаты на следующих стартах.

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