Костюм Валиевой и характер Щербаковой: кому и за что стоит вручить ледовый «Оскар» после трёх этапов Гран-при

Если бы церемония вручения ледового «Оскара» — премии ISU Skating Awards — проводилась не только по итогам сезона, но и по его ходу, то главными лауреатами в начале нынешнего с большой долей вероятности стали бы фигуристы Юма Кагияма и Анна Щербакова. Японец в Турине увеличил базовую сложность программы за счёт качества исполнения почти на 20 баллов, а россиянка там же в очередной раз продемонстрировала выдающийся характер. Кто, кроме них, достоин внимания — в материале RT.

Половина серии Гран-при пройдена, и это — то самое расстояние, когда можно подводить промежуточные итоги, пусть даже кто-то, как чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов или двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю ещё не начинали выступления. Взлелеянная известным менеджером Ари Закаряном и воплощённая два года назад в жизнь система красной дорожки здесь очень удобна, поскольку охватывает все аспекты увиденного. Этой схемы и будем придерживаться — главное, не воспринимать написанное слишком серьёзно.

«Самый ценный фигурист»

Промежуточное первенство захватывает Юма Кагияма за произвольную программу в Турине. Реализовать прокат с тремя четверными прыжками и увеличить базовую сложность программы за счёт качества исполнения почти на 20 баллов (если совсем точно, на 19,84) не удалось даже Нэйтану Чену в произволке канадского этапа. К слову, на последнем мировом первенстве, где Кагияма произвёл фурор, став вторым, вилка между базой и итоговой суммой за технику составила 12,83. Большой минус и тому и другому фигуристу — вдрызг заваленная короткая программа (Ченом — на первом этапе Гран-при в Лас Вегасе, Кагиямой — в Турине).

Но совершенно очевидная способность юного японца прыгнуть выше головы делает его настолько неудобным соперником, что на месте Чена следовало бы подстраховаться со всех сторон. Например, вернуть в короткой программе прошлогоднюю постановку под Шарля Азнавура. Как ни крути, это было лучшим и наиболее запоминающимся из того, что когда-либо катал в качестве короткой программы Нейтан, а в олимпийском сезоне нужно прежде всего показывать лучшее. Даже когда оно не слишком новое.

«Самая ценная фигуристка»

А вот и не угадали: Анна Щербакова. Почему не Камила Валиева, выигравшая этап Гран-при в Ванкувере с очередным мировым рекордом? Лишь потому, что Камила пока движется в сторону золотой медали Пекина в коридоре абсолютного благоприятствия. Тренерского, судейского, медийного. Аня же — товарищ проблемный. В том плане, что она, как известный мавр, свою основную задачу реализовала в прошлом сезоне — стала чемпионкой мира. А с титулованными спортсменами всегда сложнее работать, во всех отношениях. Плюс травмы и внутренняя надорванность: от сверхнапряжений, подобных тому, что Аня пережила год назад на чемпионате России в Челябинске, выступая после тяжелейшего воспаления лёгких, спортсмены отходят долго — и далеко не всегда успешно.

С учётом построения своей группы как таковой и ценностей, в ней принятых, Щербакова в начале осени вообще выглядела лишним звеном, ближайшим кандидатом на то, чтобы перейти из большого спорта в разряд фигуристок для шоу по примеру Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но сама она с этим не согласна и, как мы имели счастье видеть в Турине, не согласна очень убедительно. А это не только говорит о выдающихся бойцовских качествах, но и заслуживает колоссального уважения.

«Лучший тренер»

О тренерах говорить рано, так что эту номинацию временно можно пропустить. Хотя я бы отметила Йорика Хендрикса, брата Луны. Выходить против боевой группы «Хрустального» психологически тяжело всем, и вдвойне тяжело, когда ты, по сути, ноунейм из ноунейм-страны (в фигурнокатательном смысле, разумеется). Однако вот справились как-то, завоевав совершенно честную бронзу туринского этапа.

«Лучший хореограф»

Лори Никол — это в нынешнем сезоне (и не только в нём, кстати) и Суй Вэньцзин, и Хань Цун, рядом с программами которых однозначно меркнут все без исключения парные постановки мира, и Сатоко Мияхара, и Юма Кагияма. Это торговый знак, подразумевающий неиссякаемое постоянство новых идей, которые не являются фишками ради фишек, а очень точечно и изысканно украшают всё, что выходит из-под рук легендарного канадского хореографа.

Не говоря уже о том, что именно благодаря Лори китайское парное катание стало тем брендом, который с успехом закрепился на мировой арене. Очень близко к Никол по стилю работы стоит её соотечественница Шэ-Линн Бурн, работающая, в частности, с Ченом, но в пользу первой говорит стаж: продержаться в профессии столько лет, сохраняя уровень, азарт, свежесть взгляда и отсутствие рамок, не всякому по плечу.

Отдельный респект в этой номинации Ирине Жук и Александру Свинину за «Ромео и Джульетту» Александры Степановой и Ивана Букина. Великое искусство — поставить ученикам в олимпийский сезон (читай: в самый важный момент) лучшую по всем параметрам программу за карьеру в фигурном катании.

«Лучшая соревновательная программа»

Ритм-танец Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона в стиле вакинг. О нём говорилось уже немало, но следует добавить, что выдающаяся постановка — прежде всего та, где за каждым движением фигуристов на льду стоит тонна переработанной тренером информации, а не просто расстановка элементов по площадке. Так что ещё один респект наставнику четырёхкратных чемпионов мира Мари Франс Дюбрей, которая, собственно, и придумала, как перенести абсолютно уличный и очень современный танец на лёд, многократно усилив его эффект.

Хотя Степанову и Букина с их произвольным танцем, как только он будет по-настоящему вкатан, можно смело ставить в этой номинации на одну ступень с французами.

«Лучший костюм»

На вкус и цвет товарищей нет, но в нашей номинации побеждает Камила Валиева. Нет, не с олимпийским «Болеро». А с серо-синим и достаточно невзрачным на первый взгляд платьем для показательного номера «Аватар». Такой оттенок ткани вообще идеален для льда, поскольку предельно органично на нём смотрится, повторяя по цвету впечатанный в площадку логотип Международного союза конькобежцев. Поэтому, кстати, не кажется случайным, что в аналогичном цвете исполняет свою короткую программу Сатоко Мияхара — икона стиля, у которой, как известно, что ни платье, то шедевр.

Со стороны вообще кажется, что если бы Камила катала в показательном платье свою олимпийскую произвольную, то эффект восприятия мог бы оказаться более сильным. «Болеро» — абсолютно самодостаточное произведение, не требующее ни либретто, ни, тем более иллюстрирующих искусственно выдуманный образ нарядов.

Кстати, финальное вращение в поперечном шпагате в костюме от «Аватара» — вообще находка из находок: при невероятной балетной растяжке Валиевой швы на лосинах визуально вытягиваются в шпагате в идеально ровную вертикаль и создаётся впечатление, что Валиева крутится вокруг едва заметного шеста. Такая в высшей степени изысканная изюминка всей программы.

P. S.

Пока на этом всё. В связи со снятием Юдзуру Ханю с японского этапа из-за травмы и временного отказа фигуриста от идеи во что бы то ни стало продемонстрировать миру четверной аксель, даже если это будет стоить олимпийской медали, номинация «Безрассудство и отвага» временно вакантна.