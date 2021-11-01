Американский журналист: на Олимпиаде будут только две фигуристки Тутберидзе

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Американский журналист Дейв Лиз высказался о российских кандидатках на участие на Олимпийских играх в Пекине.
Американский журналист: на Олимпиаде будут только две фигуристки Тутберидзе
  • Reuters

«Я склоняюсь к тому, что на Олимпиаде будут только две фигуристки Тутберидзе. Несмотря на то что они хотят взять все медали на Играх, мне кажется, что туда поедет Елизавета Туктамышева», — сказал Лиз в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson.

Он считает, что фигуристка отправится на Олимпиаду вторым номером сборной России.

«Александра Трусова с травмой ноги — большой знак вопроса. Музыка Камилы Валиевой в короткой не так хороша, как в прошлом году, но мне понравилось то, что она делает. Её произвольная была впечатляющей. Было видно, как Этери улыбается под маской», — добавил Лиз.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее Станислава Константинова прокомментировала выступление Алёны Косторной на Skate Canada.

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