Константинова — о выступлении Косторной на Skate Canada: Алёне нужно вернуть уверенность
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«Косторная была очень зажата и контролировала каждое движение. Ей нужно время, чтобы раскрыться. Алёна пока не вернула свою уверенность. Я не понимаю такого разрыва между Косторной и остальными россиянками, но ей поставили компоненты ниже оправданно», — цитирует Константинову Sport24.
21-летняя фигуристка из Санкт-Петербурга посоветовала Косторной перестать спешить и нервничать. Необходимо расслабиться и полностью довериться тренерам.
По мнению Константиновой, смена короткой и произвольной программы Косторной на сто процентов оправдана.
Напомним, что Косторная заняла третье место на Skate Canada (214,54 балла), уступив Камиле Валиевой (265,08 балла) и Елизавете Туктамышевой (232,88 балла).
Ранее чемпионка мира Элайн Зайяк восторженно высказалась о победе Валиевой на Skate Canada.