Константинова — о выступлении Косторной на Skate Canada: Алёне нужно вернуть уверенность

Станислава Константинова прокомментировала выступление Алёны Косторной на втором этапе серии Гран-при Канады по фигурному катанию.

«Косторная была очень зажата и контролировала каждое движение. Ей нужно время, чтобы раскрыться. Алёна пока не вернула свою уверенность. Я не понимаю такого разрыва между Косторной и остальными россиянками, но ей поставили компоненты ниже оправданно», — цитирует Константинову Sport24.

21-летняя фигуристка из Санкт-Петербурга посоветовала Косторной перестать спешить и нервничать. Необходимо расслабиться и полностью довериться тренерам.

По мнению Константиновой, смена короткой и произвольной программы Косторной на сто процентов оправдана.

Напомним, что Косторная заняла третье место на Skate Canada (214,54 балла), уступив Камиле Валиевой (265,08 балла) и Елизавете Туктамышевой (232,88 балла).

Ранее чемпионка мира Элайн Зайяк восторженно высказалась о победе Валиевой на Skate Canada.