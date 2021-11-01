Чемпионка мира Зайяк восторженно высказалась о победе Валиевой на Skate Canada

Чемпионка мира Элайн Зайяк из США прокомментировала победу россиянки Камилы Валиевой на втором этапе серии Гран-при Канады по фигурному катанию.

«Валиева прекрасно выполнила программу. Её несколько четверных в одной программе напоминают мне мои семь тройных, которые давались не так уж и сложно. Выполнив один, остальные прыгать было довольно легко в оставшейся части программы», — цитирует Inoprosport американскую фигуристку.

56-летняя Зайяк назвала выступление Валиевой совершенством на льду.

Американка является чемпионкой мира 1982 года в одиночном женском катании. На зимней Олимпиаде в Сараеве (1984) она заняла шестое место.

15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Второй стала чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (232,88), третьей — чемпионка Европы Алёна Косторная (214,54).

Ранее сообщалось, что Валиева опубликовала совместное фото с Глейхенгаузом и Тутберидзе после Skate Canada.