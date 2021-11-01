Валиева опубликовала совместное фото с Глейхенгаузом и Тутберидзе после Skate Canada

Россиянка Камила Валиева выложила совместное фото с тренером Этери Тутберидзе и хореографом Даниилом Глейхенгаузом после победы на втором этапе серии Гран-при Канады по фигурному катанию.

«Хочу поблагодарить и поздравить наших тренеров с Днем тренера! Спасибо вам большое!» — написала Валиева в Instagram.

15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Второй стала чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (232,88). Третьей — чемпионка Европы Алёна Косторная (214,54).

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила совместное фото со своими подопечными, Валиевой и Косторной, после этапа серии Гран-при в канадском Ванкувере.