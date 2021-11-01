Валиева опубликовала совместное фото с Глейхенгаузом и Тутберидзе после Skate Canada

Короткая ссылка
Россиянка Камила Валиева выложила совместное фото с тренером Этери Тутберидзе и хореографом Даниилом Глейхенгаузом после победы на втором этапе серии Гран-при Канады по фигурному катанию.
Валиева опубликовала совместное фото с Глейхенгаузом и Тутберидзе после Skate Canada
  • AFP

«Хочу поблагодарить и поздравить наших тренеров с Днем тренера! Спасибо вам большое!» — написала Валиева в Instagram.

    15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Второй стала чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (232,88). Третьей — чемпионка Европы Алёна Косторная (214,54).

    Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила совместное фото со своими подопечными, Валиевой и Косторной, после этапа серии Гран-при в канадском Ванкувере.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайся на нас в TikTok
    Подписывайся на насв TikTok
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить