Тутберидзе опубликовала совместное фото с Валиевой и Косторной после Skate Canada
Специалист опубликовала снимок в Instagram.
«Skate Canada. Работаем дальше», — подписала фото Тутберидзе.
15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Второй стала чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (232,88). Третьей — чемпионка Европы Алёна Косторная (214,54).
Ранее сообщалось, что Косторная поблагодарила команду Тутберидзе после выступления на Skate Canada.