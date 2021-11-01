Тутберидзе опубликовала совместное фото с Валиевой и Косторной после Skate Canada

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила совместное фото со своими подопечными Камилой Валиевой и Алёной Косторной после этапа серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.

Специалист опубликовала снимок в Instagram.

«Skate Canada. Работаем дальше», — подписала фото Тутберидзе.

15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Второй стала чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (232,88). Третьей — чемпионка Европы Алёна Косторная (214,54).

Ранее сообщалось, что Косторная поблагодарила команду Тутберидзе после выступления на Skate Canada.