Косторная поблагодарила команду Тутберидзе после выступления на Skate Canada

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Российская фигуристка Алёна Косторная поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку после выступления на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу — всей команде Тутберидзе — за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю. Спасибо родителям, которые верят в меня, несмотря ни на что. Спасибо моим болельщикам за поддержку», — написала Косторная в Instagram.

Она также поблагодарила своих друзей, которые настраивали её на достойный прокат и писали ей поздравительные сообщения.

Косторная на Skate Canada заняла третье место, набрав 214,54 балла. Она является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова отметила, что уход от Тутберидзе в прошлом году не пошёл на пользу Косторной.

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