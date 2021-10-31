Леонова: уход от Тутберидзе не пошёл на пользу Косторной

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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова оценила выступление россиянки Алёны Косторной на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Что не так с Косторной? Думаю, уход от Тутберидзе не пошёл ей на пользу. Мне кажется, она сама это сейчас осознаёт или осознала, что не надо было этого делать — потеряла год», — цитирует Леонова Sport24.

По её мнению, 18-летней спортсменке стоило спокойно готовиться к соревнованиям, а не бегать от одного специалиста к другому.

«Но в целом хорошо, что она начинает хотя бы навёрстывать упущенное, но это происходит очень медленно. Учитывая конкуренцию в женской сборной, это не вариант отбора на Олимпиаду», — добавила Леонова.

Косторная на Skate Canada заняла третье место, набрав 214,54 балла. Она является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что Косторная сделала многое, чтобы потерять любовь судей.

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