Гончаренко: Косторная сделала многое, чтобы потерять любовь судей

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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении россиянки Алёны Косторной на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.
Гончаренко: Косторная сделала многое, чтобы потерять любовь судей
  • РИА Новости

«Действительно, мы видим, как Косторную разлюбили судьи. Но разве сама Косторная к этому непричастна? На мой взгляд, она сделала многое, чтобы растерять эту любовь», — цитируют Гончаренко «Известия».

По её мнению, 18-летней спортсменке нужно понять, за что она борется и как она собирается достигать поставленных целей.

Косторная на Skate Canada заняла третье место, набрав 214,54 балла. Она является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее группа тренера Этери Тутберидзе поздравила Камилу Валиеву и Косторную после успеха на Гран-при Канады.

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