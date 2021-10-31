Группа Тутберидзе поздравила Валиеву и Косторную после успеха на Гран-при Канады
- РИА Новости
«Поздравляем Камилу Валиеву и Алёну Косторную с золотой и бронзовой медалями на втором этапе ISU — Гран-при Skate Canada», — гласит пост группы Тутберидзе в Instagram.
15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Косторная заняла третье место (214,54).
Ранее двукратный олимпийский призёр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин оценил перспективы Алёны Косторной.