Группа Тутберидзе поздравила Валиеву и Косторную после успеха на Гран-при Канады

Команда известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила россиянок Камилу Валиеву и Алёну Косторную после их выступления на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.

РИА Новости

«Поздравляем Камилу Валиеву и Алёну Косторную с золотой и бронзовой медалями на втором этапе ISU — Гран-при Skate Canada», — гласит пост группы Тутберидзе в Instagram. 15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Косторная заняла третье место (214,54). Ранее двукратный олимпийский призёр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин оценил перспективы Алёны Косторной.