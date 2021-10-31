Жулин: Косторной нужно прибавлять в сложности
- РИА Новости
«Ей нужно прибавлять, конечно, в сложности. У неё на месте скольжение, красота. Но пока ей не хватает сложности, чтобы быть в топе», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
Он также высказался о шансах Елизаветы Туктамышевой попасть на Олимпийские игры в Пекине.
«Девочка ни разу не была на Олимпийских играх, и, думаю, она очень хочет туда попасть», — добавил Жулин.
Он считает, что фигуристка может попасть на Игры в нынешней спортивной форме.
Напомним, что Камила Валиева выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме баллов (265,08 балла). Второе место заняла Елизавета Туктамышева (232,88), третья — Алёна Косторная (214,54).
Ранее Роднина заявила, что Туктамышева должна использовать последний шанс попасть на Олимпиаду.