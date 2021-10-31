Жулин: Косторной нужно прибавлять в сложности

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин оценил перспективы российской фигуристки Алёны Косторной.
Жулин: Косторной нужно прибавлять в сложности
  • РИА Новости

«Ей нужно прибавлять, конечно, в сложности. У неё на месте скольжение, красота. Но пока ей не хватает сложности, чтобы быть в топе», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Он также высказался о шансах Елизаветы Туктамышевой попасть на Олимпийские игры в Пекине.

«Девочка ни разу не была на Олимпийских играх, и, думаю, она очень хочет туда попасть», — добавил Жулин.

Он считает, что фигуристка может попасть на Игры в нынешней спортивной форме.

Напомним, что Камила Валиева выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме баллов (265,08 балла). Второе место заняла Елизавета Туктамышева (232,88), третья — Алёна Косторная (214,54).

Ранее Роднина заявила, что Туктамышева должна использовать последний шанс попасть на Олимпиаду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить