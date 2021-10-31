Роднина: Туктамышева должна использовать последний шанс попасть на Олимпиаду

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Елизаветы Туктамышевой попасть на зимнюю Олимпиаду 2022 года.
Роднина: Туктамышева должна использовать последний шанс попасть на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Поздравляю Камилу с победой, молодец она, я за неё рада. И за Лизу радостно, я думаю, это её последний шанс попасть на Олимпиаду. В 2014 и 2018 годах она не смогла поучаствовать в Играх, а сейчас у неё замечательный шанс выступить на них», — цитирует Роднину РИА Новости.

24-летняя уроженка Глазова набрала на втором этапе серии Гран-при Канады 232,88 балла, уступив только Камиле Валиевой, которая выиграла турнир с двумя мировыми рекордами (265,08). Третья — Алёна Косторная (214,54).

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром мирового первенства — 2021.

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Туктамышева поделилась эмоциями после серебра на Skate Canada в Ванкувере.

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