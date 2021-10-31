Туктамышева поделилась эмоциями после серебра на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала второе место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Безумно рада, что смогла качественно исполнить программу. Перед выходом было не совсем стопроцентное состояние. Пришлось перебарывать себя, поэтому рада, что всё закончилось на хорошей ноте. Когда впервые услышала музыку, которую предложил Никита Михайлов, сразу влюбилась и была очарована этим произведением. Мне кажется, мы попали в точку. Всегда здорово найти ту самую музыку в олимпийский сезон. Я кайфую от того, что делаю на льду, от этой музыки. Надеюсь, зрителям это тоже передаётся», — сказала Туктамышева на пресс-конференции.

Напомним, что фигуристка набрала на Skate Canada 232,88 балла, уступив только Камиле Валиевой, которая выиграла турнир с двумя мировыми рекордами (265,08). Третья — Алёна Косторная (214,54).

Ранее Косторная рассказала, почему сменила обе программы в ходе сезона.