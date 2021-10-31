Косторная рассказала, почему сменила обе программы по ходу сезона

Чемпионка Европы 2019 в женском одиночном катании Алёна Косторная прокомментировала третье место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«На второй тренировке после турнира в Финляндии тренеры сказали, что мы меняем произвольную. Я спорить не стала. Новую программу чувствую лучше, так что почему бы и нет? Менять короткую не планировали, всё произошло случайно. Мы готовили показательный номер. Я предложила катать в Канаде на английском, а во Франции — на французском. Начала готовить номер New York, и когда я покатила, все поняли, что получается значительно лучше, чем моя короткая программа. Поэтому решили поменять», — заявила Косторная после проката произвольной программы на Skate Canada.

Напомним, Косторная после турнира Finlandia Trophy поменяла сразу обе программы.

Фигуристка стала третьей на Skate Canada, набрав 214,54 балла.

С двумя мировыми рекордами победу праздновала Камила Валиева (265,08). Вторая — Елизавета Туктамышева (232,88).

Ранее Косторная прокомментировала третье место на Skate Canada.