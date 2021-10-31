Косторная: смогла перебороть себя и исправить вчерашние ошибки

Чемпионка Европы 2019 в женском одиночном катании Алёна Косторная прокомментировала третье место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Я рада, что смогла перебороть себя и исправить вчерашние ошибки. Сегодня были другие ошибки, но я довольна результатом. Что касается оценок за компоненты, то это должны решать судьи. Я впервые представила свои программы и получила то, на что накатала», — сказала Косторная на пресс-конференции.

Фигуристка стала третьей на Skate Canada, набрав 214,54 балла.

С двумя мировыми рекордами победу праздновала Камила Валиева (265,08). Вторая — Елизавета Туктамышева (232,88).

Ранее Валиева заявила, что довольна рекордными оценками, но будет стараться кататься ещё чуть лучше.