Валиева: довольна рекордными оценками, буду стараться кататься ещё чуть лучше

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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала первое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Я очень рада. Смогла выполнить свою программу, пусть и с небольшими помарками. Главной задачей было сделать всё задуманное. Я довольна рекордными оценками, буду стараться кататься ещё чуть лучше. А оценки должны выставлять судьи. Всегда есть куда расти. Можно было обойтись без степ-аута на акселе, например. Пока не планирую усложнять контент, надо хорошо накатать программу с этой сложностью», — сказала Валиева на пресс-конференции.

Напомним, что фигуристка с двумя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Канаде (265,08 балла).

Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (232,88), третья — её соотечественница Алёна Косторная (214,54).

Ранее Семененко прокомментировал третье место на Skate Canada.

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