Семененко: большая честь кататься с таким великим спортсменом, как Чен

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал третье место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Я считаю, что катался хорошо. Это мой дебют в Гран-при. В прошлом сезоне Гран-при в России в основном были российские фигуристы. Для меня большая честь кататься с такими великими спортсменами, как Нэйтан Чен», — цитирует фигуриста «Чемпионат» со ссылкой ISU.

18-летний российский спортсмен получил за свою произвольную программу от судей 168,30 балла. Таким образом, по итогам двух прокатов он набрал 256,01 балла.

Победу одержал трёхкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен (307,18). Вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (259,55).

Ранее Валиева с мировым рекордом выиграла этап Гран-при в Канаде.