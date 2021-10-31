Валиева с мировым рекордом выиграла этап Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 265,08 балла. Это является новым мировым рекордом. Прежнее достижение также принадлежало Валиевой (249,24).

В произвольной программе Камила получила от судей 180,89 балла, установив новый рекорд по количеству баллов.

Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (232,88), третья — её соотечественница Алёна Косторная (214,54).

Ранее Джиллс и Пуарье победили в танцах на льду на Skate Canada, Дэвис и Смолкин — пятые.