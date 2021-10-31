Джиллс и Пуарье победили в танцах на льду на Skate Canada, Дэвис и Смолкин — пятые

Короткая ссылка
Канадские фигуристы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье выиграли в танцах на льду на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

По итогам ритм-танца и произвольного выступления пара набрала 210,97 балла.

Вторыми стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (200,05), третьими финишировали Оливия Смарт и Адриан Диас (192,93) из Испании.

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли пятое место, набрав 180,57 балла. Другая российская пара, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (160,66), стала девятой.

Ранее российский фигурист Семененко выиграл бронзу на этапе Гран-при в Канаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить