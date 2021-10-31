Джиллс и Пуарье победили в танцах на льду на Skate Canada, Дэвис и Смолкин — пятые

Канадские фигуристы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье выиграли в танцах на льду на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

По итогам ритм-танца и произвольного выступления пара набрала 210,97 балла. Вторыми стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (200,05), третьими финишировали Оливия Смарт и Адриан Диас (192,93) из Испании. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли пятое место, набрав 180,57 балла. Другая российская пара, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (160,66), стала девятой. Ранее российский фигурист Семененко выиграл бронзу на этапе Гран-при в Канаде.