Российский фигурист Семененко выиграл бронзу на этапе Гран-при в Канаде

Россиянин Евгений Семененко занял третье место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

18-летний отечественный спортсмен получил за свою произвольную программу от судей 168,30 балла. Таким образом, по итогам двух прокатов он набрал 256,01 балла.

Победу одержал трёхкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен (307,18). Вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (259,55).

Среди других россиян Макар Игнатов стал четвёртым (244,17), а Александр Самарин — восьмым (224,20).

Ранее российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали серебро среди спортивных пар на Skate Canada.