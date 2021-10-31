Российский фигурист Семененко выиграл бронзу на этапе Гран-при в Канаде

Короткая ссылка
Россиянин Евгений Семененко занял третье место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

18-летний отечественный спортсмен получил за свою произвольную программу от судей 168,30 балла. Таким образом, по итогам двух прокатов он набрал 256,01 балла.

Победу одержал трёхкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен (307,18). Вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (259,55).

Среди других россиян Макар Игнатов стал четвёртым (244,17), а Александр Самарин — восьмым (224,20).

Ранее российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали серебро среди спортивных пар на Skate Canada.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить