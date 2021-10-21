Козловский: с большим интересом смотрел выступление Пападакис и Сизерона

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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился впечатлениями от выступления французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на международном турнире Finlandia Trophy.
Козловский: с большим интересом смотрел выступление Пападакис и Сизерона
  • Reuters

«Я с большим интересом смотрел выступление Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на турнире в Финляндии. У них всегда интересные переходы между элементами, интересные поддержки, хореография, взаимодействие в паре. До этого мы с Сашей точно так же следили за выступлениями Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, когда они вместе катались за Францию. В моём понимании, эта пара показывала очень прогрессивное катание, насыщенное не только элементами, но и множеством мелких фишек: оригинальными входами в элементы, выходами из них», — заявил в интервью RT Козловский.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон завоевали золото на турнире Finlandia Trophy.

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