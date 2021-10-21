«От балетных движений загружаются лопатки»: Бойкова и Козловский о новых прокатах, позднем начале сезона и чужих идеях
- РИА Новости
- © Александр Вильф
— Вы дважды в своей карьере выступали на этапах Гран-при в Канаде, но ни разу не открывали серию в США. Какие-то предвкушения в связи с этим есть?
Александра Бойкова: Очень ждём начала соревнований, на самом деле. Соскучились. Благодаря как раз тем канадским этапам, о которых вы упомянули, мы уже в некоторой степени приучены к тому, что в начале сезона приходится лететь на соревнования далеко и долго. Соответственно, нам примерно известны те проблемы с самочувствием, с которыми в таких случаях приходится сталкиваться. Но самое главное — что эти соревнования будут. Поэтому и хочется уже побыстрее оказаться в Лас-Вегасе, выйти на лёд.
Дмитрий Козловский: Североамериканская аудитория к нам вообще очень доброжелательна. Во всяком случае, от поездок в Канаду остались потрясающие эмоции. Мы с удовольствием съездили бы туда ещё раз как туристы. Если же говорить о нынешней поездке в Неваду, то мы все смотрели американские фильмы, много знаем об этом штате — в этом плане американская культура не прошла мимо нас. Понятно, что на первом плане у нас сейчас соревнования, а для зрителей это прежде всего шоу, думаю, американская публика это оценит по достоинству. В Лас-Вегасе, как мне кажется, понимают толк в шоу и должны принимать фигуристов очень и очень хорошо.
— Все предыдущие соревнования в Лас-Вегасе проходили без публики.
Бойкова: Нам прислали информационный релиз, в котором было упомянуто, что билеты на турнир продаются, значит, публика будет.
Козловский: Сами посудите: все матчи НБА сейчас уже проходят при зрителях, на сентябрьском Открытом чемпионате США по теннису вообще была зафиксирована 100%-ная заполняемость трибун, так что фигурное катание в США вряд ли обидят.
— Я уже не впервые обращаю внимание на то, что Дмитрий очень внимательно следит за тем, что происходит в мировом спорте. Соревнования фигуристов, где не выступает ваша пара, вы смотрите столь же пристально?
Козловский: Я смотрю все эти мероприятия исключительно в рамках того, что мне интересно. Возможности сидеть днями перед телевизором или компьютером и смотреть всё подряд у меня просто нет. К фигурному катанию отношусь чисто профессионально: отмечаю какие-то идеи, находки — словом, всё то, что мы можем использовать в своей подготовке.
— Какие-то конкретные примеры можете привести?
Козловский: Да, конечно. Прежде всего это пары и танцы. Я с большим интересом смотрел выступление Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на турнире в Финляндии. У них всегда интересные переходы между элементами, интересные поддержки, хореография, взаимодействие в паре. До этого мы с Сашей точно так же следили за выступлениями Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, когда они вместе катались за Францию. В моём понимании эта пара показывала очень прогрессивное катание, насыщенное не только элементами, но множеством мелких фишек — оригинальными входами в элементы, выходами из них.
Бойкова: Я бы сказала, что все программы Ванессы и Моргана были очень «вкусными». Наполненными, но не перегруженными. Часто ведь встречаются такие программы, которые воспринимаются не как катание, а как акробатика.
Козловский: Саша права: в любой программе всегда должен быть баланс. Джеймс и Сипре этот баланс соблюдали. Даже акробатические связки они вписывали в свои постановки так, что не нарушалась общая канва программы, не страдала подача.
— А что скажете о паре Джеймс — Эрик Рэдфорд?
Козловский: Об этом сейчас очень сложно говорить. Эрик — олимпийский чемпион, бронзовый призёр в личном турнире. Они с Меган Дюамель дважды выигрывали чемпионаты мира, то есть наград и титулов у него намного больше, чем у Ванессы. Хотя опыт международных выступлений у партнёров колоссален. Но интересно ведь смотреть, как спортсмены развиваются по ходу сезона, а Ванесса и Эрик пока ещё провели вместе всего два турнира: один в Канаде и один в Финляндии.
— У вас в этом сезоне две программы, поставленные танцорами — Николаем Морозовым и Александром Жулиным. Какая из этих постановок более сложна с танцевальной точки зрения?
Козловский: Короткая программа более укомплектована элементами. Там их семь, но дело даже не в этом, а в том, что короткая программа всегда должна максимально блестеть, быть у фигуриста не просто вычищенной — вылизанной. У нас ведь не случайно говорят, что в короткой программе можно не столько выиграть, сколько проиграть. Это как визитная карточка, показатель мастерства спортсменов, владения коньком. Та же дорожка (которой, кстати, нет в произвольной программе) в фигурном катании не что иное, как демонстрация профессионализма. Собственно, вся короткая программа — она прежде всего об этом: ты должен за две с половиной минуты не только максимально хорошо выполнить всё, что должен, и показать качественное катание, но ещё и передать образ. Поэтому короткая программа сложнее всегда.
— Саша, вам нравится быть в этой программе лебедем?
Бойкова: Очень нравится. Но было сложно. Это прежде всего касалось хореографии рук, которую каждый из специалистов объяснял мне по-разному. Я смотрела на разных балерин, слушала всё, о чём мне говорят, но это только добавляло внутренней паники: что со всем этим делать? Сейчас, как мне кажется, мы нашли золотую середину, но всё равно сложно: от балетных движений очень сильно загружаются лопатки, за этим постоянно приходится следить, но эффект я почувствовала сразу, как только начала правильно двигаться. Мне кажется, что абсолютно всем спортсменам, катавшим когда-либо «Лебединое озеро», наибольшие сложности доставляла хореография рук.
— Вы были заявлены на турнир Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, но в последний момент отказались от этого старта. Почему?
Козловский: Мы давно были заявлены на этот турнир, но по ходу подготовки всегда ведь вносятся те или иные коррективы. В этот раз долго не были известны точные даты соревнований, их расписание, а когда всё-таки эта информация появилась, мы поняли, что этот старт по целому ряду причин не слишком вписывается в график подготовки.
— С момента открытых предсезонных прокатов в ваших программах что-то изменилось с технической точки зрения?
Бойкова: Это можно будет увидеть в Лас-Вегасе. Мы действительно изменили какие-то моменты, некоторые из них кому-то могут показаться незначительными, но они на самом деле влияют на качество катания, на качество элементов.
Козловский: Программы ведь имеют обыкновение накатываться по ходу сезона. Могу вспомнить наш собственный опыт двухгодичной давности, когда мы накатывали нашего «Джеймса Бонда». Первые отзывы были просто ужасны: странная программа, ни о чём, образы вообще никак не передаются, да и катание так себе... Но уже через месяц, когда мы показали программу на Skate Canada, отзывы были исключительно восторженными. С чем это связано? Думаю, как раз с тем, что программа прикатывается, спортсмены начинают совершенно иначе её чувствовать. Иногда на это уходит больше времени, иногда меньше, но то, что восприятие одной и той же постановки по ходу сезона меняется, — это факт.
— Из всего сказанного я делаю вывод, что дорабатываются только мелочи, а основные технические элементы остались прежними.
Козловский: У нас есть два рабочих варианта произвольной программы: более стандартный и более сложный. Развитие программы в плане сложности идёт в основном за счёт прыжков, поэтому стандартный вариант — это параллельный тройной сальхов и каскад из трёх тулупов. А второй вариант, над которым мы с самого начала сезона усиленно работаем с прыжковыми специалистами, — это каскад сальхов — ойлер — сальхов, а сольный прыжок — тулуп. Очень надеемся, что по ходу сезона новая прыжковая комбинация вкатается и станет полностью нашей.
— Костюмы к олимпийскому сезону у вас уже готовы?
Бойкова: Как раз перед вылетом была последняя примерка, так что в Лас-Вегас мы вылетаем во всеоружии.
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