Олимпийская чемпионка Дюамель: любимая фигуристка — Александра Трусова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель назвала своих любимых фигуристов современности.

«Мне нравится Нэйтан Чен в одиночках у мужчин. Любимая фигуристка — Александра Трусова. Из пар мне больше всего нравятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду фаворитов нет», — написала Дюамель в своём Instagram.

Напомним, что Александра Трусова и Нэйтан Чен примут участие в Гран-при в Америке.

Американец является трёхкратным чемпионом мира. Россиянка бронзовой призёркой мирового первенства.

Ранее Кихира снялась с этапа Гран-при в Канаде.