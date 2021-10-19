Олимпийская чемпионка Дюамель: любимая фигуристка — Александра Трусова
- РИА Новости
«Мне нравится Нэйтан Чен в одиночках у мужчин. Любимая фигуристка — Александра Трусова. Из пар мне больше всего нравятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду фаворитов нет», — написала Дюамель в своём Instagram.
Напомним, что Александра Трусова и Нэйтан Чен примут участие в Гран-при в Америке.
Американец является трёхкратным чемпионом мира. Россиянка бронзовой призёркой мирового первенства.
Ранее Кихира снялась с этапа Гран-при в Канаде.