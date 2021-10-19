Олимпийская чемпионка Дюамель: любимая фигуристка — Александра Трусова

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель назвала своих любимых фигуристов современности.
Олимпийская чемпионка Дюамель: любимая фигуристка — Александра Трусова
  • РИА Новости

«Мне нравится Нэйтан Чен в одиночках у мужчин. Любимая фигуристка — Александра Трусова. Из пар мне больше всего нравятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду фаворитов нет», — написала Дюамель в своём Instagram.

Напомним, что Александра Трусова и Нэйтан Чен примут участие в Гран-при в Америке.

Американец является трёхкратным чемпионом мира. Россиянка бронзовой призёркой мирового первенства.

Ранее Кихира снялась с этапа Гран-при в Канаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить