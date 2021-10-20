Медведева показала серию фото с Милохиным в образе советских школьников
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- РИА Новости
В своём Instagram фигуристка показала, что они с партнёром предстанут в образе советских школьников.
Четвёртый выпуск выйдет в эфир 23 октября.
Напомним, что в прошлом выпуске Медведева и Милохин предстали в образе Харли Квин и Джокера из фильма «Отряд самоубийц». За исполнение программы они получили максимальные оценки.
Ранее в тренерском штабе Тиффани Загорски сообщили, что российская фигуристка должна быть выписана из больницы на этой неделе.