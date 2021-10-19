Загорски должны выписать из больницы на этой неделе

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В тренерском штабе Тиффани Загорски сообщили, что российская фигуристка должна быть выписана из больницы на этой неделе.
Загорски должны выписать из больницы на этой неделе
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Тиффани идёт на поправку, на этой неделе её должны выписать, и мы надеемся, что в скором времени она сможет приступить к тренировкам», — цитирует РИА Новости представителя тренерского штаба.

Загорски выступает в танцевальной паре с Джонатаном Гурейро. Сейчас она находится в инфекционной клинике. Из-за её болезни дуэт пропустит этап Гран-при Skate America в Лас-Вегасе 22—24 октября.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Александр Самарин лидирует по итогам короткой программы на турнире Budapest Trophy.

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