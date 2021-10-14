Самарин выиграл короткую программу на турнире Budapest Trophy
- AP
От судей россиянин получил 74,46 балла.
На втором месте идёт представитель Украины Иван Шмуратко, набравший 73,22 балла. Третий — Маттео Риццо из Италии (72,94 балла).
15 октября одиночники представят произвольные программы.
В турнире также примет участие чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова. Свою короткую программу она представит 16 октября.
Ранее сообщалось, что Загорски и Гурейро не выступят на этапе Гран-при в США по медицинским показаниям.