Самарин выиграл короткую программу на турнире Budapest Trophy

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Российский фигурист Александр Самарин лидирует по итогам короткой программы на турнире Budapest Trophy.
Самарин выиграл короткую программу на турнире Budapest Trophy
  • AP

От судей россиянин получил 74,46 балла.

На втором месте идёт представитель Украины Иван Шмуратко, набравший 73,22 балла. Третий — Маттео Риццо из Италии (72,94 балла).

15 октября одиночники представят произвольные программы.

В турнире также примет участие чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова. Свою короткую программу она представит 16 октября.

Ранее сообщалось, что Загорски и Гурейро не выступят на этапе Гран-при в США по медицинским показаниям.

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