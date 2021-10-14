Самарин выиграл короткую программу на турнире Budapest Trophy

Российский фигурист Александр Самарин лидирует по итогам короткой программы на турнире Budapest Trophy.

От судей россиянин получил 74,46 балла.

На втором месте идёт представитель Украины Иван Шмуратко, набравший 73,22 балла. Третий — Маттео Риццо из Италии (72,94 балла).

15 октября одиночники представят произвольные программы.

В турнире также примет участие чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова. Свою короткую программу она представит 16 октября.

Ранее сообщалось, что Загорски и Гурейро не выступят на этапе Гран-при в США по медицинским показаниям.