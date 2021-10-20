Авербух: Загитовой интересно быть в роли ведущей

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Автор и постановщик шоу «Ледниковый период» на Первом канале Илья Авербух рассказал, как себя чувствует в роли ведущей проекта олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
Авербух: Загитовой интересно быть в роли ведущей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В завершении прошлого сезона Алина очень прибавила. Она чувствует себя комфортно, и ей интересно в своей роли. Во-вторых, рад, что в одном проекте так или иначе участвуют Женя Медведева и Алина. Или Алина и Женя — надо всё время, видимо, это повторять, нездоровая ситуация. Замечательно, что девочки вместе и каждый развивается в своей нише, это очень хорошо. Захочет Алина вернуться на лёд в качестве участницы (если, дай бог, «Ледниковый период» ещё будет существовать) — мы будем счастливы. Захочет стать ведущей других программ, как Алексей Ягудин, — тоже прекрасно», — цитирует Авербуха Sport24.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

Ранее Бестемьянова высказалась о конфликте Загитовой с журналистом.

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