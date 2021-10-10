Бестемьянова — о конфликте Загитовой с журналистом: она звезда и ведёт себя соответственно

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что Алина Загитова вела себя правильно в конфликте с журналистом «Спорт-Экспресса» Рустамом Имамовым.
Бестемьянова — о конфликте Загитовой с журналистом: она звезда и ведёт себя соответственно
  • AP

«Да, Загитова — совсем молодая девушка. Но она не первая спортсменка, которая добилась высоких результатов в столь юном возрасте. Причём подобное происходит не только в фигурном катании. Каждый может устать. Например, Тара Липински выиграла Олимпийские игры в 15 лет. И она до сих пор пользуется огромной популярностью, ведёт различные телепрограммы. Никакого удара по психике от побед в таком возрасте люди не получают. На мой взгляд, в этом возрасте психика уже сформирована. Звёздная болезнь? А что это за диагноз? Нет такого заболевания. Она просто звезда и выводит свою линию поведения так, как считает нужным», — заявила в интервью RT Бестемьянова.

Напомним, что Загитова потребовала от журналиста удалить фотографии с ней, которые были сняты во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что Бестемьянова призвала не клеймить Загитову за конфликт с журналистом. 

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