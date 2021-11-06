Вайцеховская объяснила, почему Ягудин раскритиковал Коляду

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская объяснила, почему чемпион ОИ-2002 Алексей Ягудин подверг критике российского фигуриста Михаила Коляду в короткой программе на Гран-при Италии.

«Почти после каждой трансляции фигурки в обсуждениях звучит вопрос: должен ли комментатор быть беспристрастным? И может ли он не быть беспристрастным, если он олимпийский чемпион или выдающийся тренер?

Понятное дело, достаётся всем — и Максу Транькову, и Лёше Ягудину, и Тарасовой, но я вот о чём хотела, собственно: почему-то никто не говорит о том, что, если комментатор — олимпийский чемпион, надо быть полным идиотом, чтобы не попытаться услышать в его словах то, что он пытается донести», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Ягудин знает, как выигрывается и проигрывается Олимпиада, и такой человек вполне может рассуждать о том, что нельзя исполнять короткую программу так, как это делал Коляда в Турине. По мнению журналистки, не стоит искать двойные смыслы и думать, что Ягудин не любит Коляду и тренера Алексея Мишина.

«Эти слова означают ровно то, что было произнесено: кататься так, если ты на что-то претендуешь, тем более в олимпийском сезоне, недопустимо в принципе. Да, ты можешь ошибиться. Но должен при этом отдавать отчёт хотя бы самому себе, что это не просто не совсем удавшийся прокат, а прокат позорный и недопустимый. Потому что любая ошибка в короткой программе — это не отдельно взятая ошибка, а запоротая короткая программа. Вся целиком. Это значит, что ты не в состоянии выбрать наиболее стабильные прыжки и показать, что умеешь их делать. А значит, ты просто несостоятелен как профессионал.

И к Коляде это относится, и к Алиеву, и ко всем остальным», — подчеркнула Вайцеховская.

Она также добавила, что если фигуристы из России не поймут этого сейчас, то их послеспортивным уделом будет кататься у хореографа Ильи Авербуха на подтанцовке.

Михаил Коляда сорвал один из четверных прыжков и стал четвёртым (92,30) в короткой программе в Турине.

Ранее сообщалось, что китаец Цзинь Боян выиграл короткую программу на Гран-при Италии.