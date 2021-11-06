Китаец Боян выиграл короткую программу на Гран-при Италии, Коляда — четвёртый
Он набрал 97,89 балла.
Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (95,67), а тройку лучших замкнул Джун Хван Ча из Южной Кореи (95,56).
Россиянин Михаил Коляда стал четвёртым (92,30). Среди других отечественных фигуристов Пётр Гуменник расположился на девятой позиции (76,81), а Дмитрий Алиев — на десятой (71,07).
Ранее сообщалось, что китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун выиграли короткую программу среди спортивных пар на Гран-при Италии.