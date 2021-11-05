Китайцы Вэньцзин и Цун выиграли короткую программу среди спортивных пар на Гран-при Италии
- РИА Новости
По итогам программы они набрали 80,07 балла.
Второе место заняли их соотечественники Чен Пен и Ян Цзинь (76,71), а тройку лучших замкнули итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (65,12).
Россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали четвёртыми (61,90). Ещё один отечественный дуэт — Алина Пепелева и Роман Плешков — седьмые (52,72).
Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место в ритм-танце на этапе Гран-при Италии.