Китайцы Вэньцзин и Цун выиграли короткую программу среди спортивных пар на Гран-при Италии

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в итальянском Турине.

По итогам программы они набрали 80,07 балла.

Второе место заняли их соотечественники Чен Пен и Ян Цзинь (76,71), а тройку лучших замкнули итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (65,12).

Россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали четвёртыми (61,90). Ещё один отечественный дуэт — Алина Пепелева и Роман Плешков — седьмые (52,72).

Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место в ритм-танце на этапе Гран-при Италии.