Слуцкая: бороться за Олимпиаду будут Валиева, Щербакова, Туктамышева и Трусова

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая оценила шансы российский фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Мне кажется, первые три места у девочек точно должны быть наши. Последовательность тех, кто попадёт на Олимпиаду, пока не известна никому, потому что всё будет зависеть от чемпионата России. И выбор будет очень сложным, потому что есть и вчерашние юниоры, которые в принципе по возрасту уже могут участвовать, и наши лидеры, а их минимум четыре. Это сейчас Валиева, Щербакова, Туктамышева, Трусова. Это основная четвёрка. Но у нас ещё есть Майя Хромых, есть Алёна Косторная. Но думаю, что бороться за Олимпиаду в первую очередь будут вот эти четыре девочки, они являются лидерами», — рассказала Слуцкая YouTube-каналу «Антонимы».

Она также надеется, что травма Александры Трусовой не является серьёзной. Слуцкая призналась, что не понимает, кто может составить конкуренцию российским девочкам.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Слуцкой о том, что она не получает пенсию.