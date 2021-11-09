Слуцкая: бороться за Олимпиаду будут Валиева, Щербакова, Туктамышева и Трусова

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая оценила шансы российский фигуристок на Олимпиаде в Пекине.
Слуцкая: бороться за Олимпиаду будут Валиева, Щербакова, Туктамышева и Трусова
  • Reuters

«Мне кажется, первые три места у девочек точно должны быть наши. Последовательность тех, кто попадёт на Олимпиаду, пока не известна никому, потому что всё будет зависеть от чемпионата России. И выбор будет очень сложным, потому что есть и вчерашние юниоры, которые в принципе по возрасту уже могут участвовать, и наши лидеры, а их минимум четыре. Это сейчас Валиева, Щербакова, Туктамышева, Трусова. Это основная четвёрка. Но у нас ещё есть Майя Хромых, есть Алёна Косторная. Но думаю, что бороться за Олимпиаду в первую очередь будут вот эти четыре девочки, они являются лидерами», — рассказала Слуцкая YouTube-каналу «Антонимы».

Она также надеется, что травма Александры Трусовой не является серьёзной. Слуцкая призналась, что не понимает, кто может составить конкуренцию российским девочкам.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Слуцкой о том, что она не получает пенсию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить