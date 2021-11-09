В Госдуме отреагировали на слова Слуцкой о том, что она не получает пенсию

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывание Ирины Слуцкой об отсутствии пенсии.
В Госдуме отреагировали на слова Слуцкой о том, что она не получает пенсию
  • РИА Новости

«Во-первых, всё зависит от субъекта России, в котором спортсмен живёт, и за кого он выступал. В Москве есть гранты, которые платит правительство города заслуженным атлетам. В каждом регионе они свои. Есть субъекты, где этого вообще, к сожалению, не делают — не позволяют бюджеты», — цитирует Журова «Газета.Ru». Депутат добавила, что не знает, за какой регион выступала Слуцкая.

Журова также рассказала о грантах олимпийским чемпионам.

«Не знаю точно ситуацию Ирины, но скажу, какие ещё механизмы есть. Я, когда была спортсменкой, выступала за «Динамо». Если бы я сейчас не была депутатом Госдумы, то получала бы пенсию как человек, который служил, — я бы ушла на военную пенсию», — добавила Журова.

Она объяснила, что в СССР спортсмены, чтобы иметь заработок, выступали за определённые спортивные сообщества, чаще всего за ЦСКА и «Динамо». Журова не знает, представителем какого клуба была Слуцкая.

«Поэтому государство напрямую не выплачивает пенсию спортсменам. Есть сопутствующие способы получить дополнительные деньги, когда ты выходишь на пенсию», — заключила Журова.

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