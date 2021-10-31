Абсолютный триумф: Валиева выиграла Skate Canada с мировыми рекордами, Туктамышева и Косторная стали второй и третьей

Российские фигуристки триумфально выступили на этапе серии Гран-при Skate Canada в Ванкувере. Камила Валиева исполнила три четверных прыжка в произвольной программе и во второй раз подряд обновила два мировых рекорда в женском катании. Елизавета Туктамышева с двумя тройными акселями заняла второе место. Дополнила пьедестал почёта Алёна Косторная.

Полностью российский пьедестал в женском одиночном катании — явление уже совсем не редкое, а скорее даже обыденное. За последние годы занять три первых места отечественным фигуристкам удавалось и на чемпионате мира, и на первенстве Европы, и в финале Гран-при, и на многих других стартах. Но оставался ещё один тип соревнований, где покорить эту высоту, свидетельствующую о полном доминировании российских спортсменок, долго не удавалось.

Это регулярные этапы Гран-при, проходящие за пределами России. В Москве и Санкт-Петербурге хозяйкам турнира удавалось забрать себе все медали и в конце 1990-х, и в начале 2000-х, и в 2016 году, и в коронавирусном 2020-м. Но за пределами страны любой другой турнир серии оставался непокорённым. Дело в том, что распределение фигуристок происходит строго по рейтингу, чтобы самые сильные спортсменки из одной страны не собирались в одном и том же месте до финала Гран-при. Так что при всём желании подняться на пьедестал почёта трём россиянкам могли помочь только родные стены.

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Покорить эту вершину едва не удалось неделю назад на Skate America, когда Александра Трусова, Дарья Усачёва и Ксения Синицына лидировали после короткой программы. Но в итоге медали достались только ученицам Этери Тутберидзе. Новая попытка покорить пьедестал не заставила себя долго ждать — уже на следующем этапе, в Ванкувере, промежуточная тройка снова оказалась российской, только сформировали её Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.

У двух спортсменок ещё оставались шансы на то, чтобы разбить эту троицу, и помочь им мог тройной аксель — сложный, но уже совсем не редкий для женского катания прыжок. Японка Вакаба Хигути не стала его пробовать в короткой программе, но в произвольной воспользовалась своим козырем. Это было её первое успешное исполнение элемента ультра-си и заявка на то, чтобы отыграть шестиочковое отставание от Косторной. Правда, этого всё равно оказалось мало. Хотя её программа «Король Лев» была вполне цельной, у судей были небольшие претензии к отдельным прыжкам и к артистизму вице-чемпионки мира. Хигути набрала в сумме 205,27 балла, чего оказалось мало даже для того, чтобы обойти Маи Михару, лидировавшую без всяких элементов ультра-си.

Следующей бросить вызов россиянкам попыталась Алиса Лю. В юниорские годы она регулярно соперничала с Валиевой, но тогда ей помогали четверные прыжки. На взрослом уровне она оставила в своём арсенале только тройной аксель. Правда, в Ванкувере 15-летняя американка так его и не показала. В начале своей программы под музыку Петра Чайковского Лю сразу же упала, недокрутив при этом прыжок. С учётом всех штрафов и сбавок элемент принёс ей ничтожно малые 0,65 балла. Каскады во второй половине проката тоже не получались как надо, и в итоге Лю также уступила Михаре, заработав 206,53 балла за два дня соревнований.

Ориентир для россиянок, установленный японской фигуристкой, составлял 210,01 балла. И в том, что Косторной удастся его превзойти, сразу возникли сомнения. Свою попытку тройного акселя она тоже провалила, хотя и обошлась без падения. Не добавляла ей вистов и новая программа под песню Билли Айлиш, которую чемпионка Европы катала без присущего ей задора. К счастью, после короткой программы ученица Тутберидзе имела некоторый задел, и он позволил оказаться выше Михары. Косторная зафиксировала 214,54 балла, хотя на Finlandia Trophy тремя неделями ранее зарабатывала чуть больше.

Выступавшая следом Туктамышева показала, как надо исполнять тройной аксель и радовать зрителей своими эмоциями. Ей удалось во второй раз подряд объединить зажигательную программу с двумя чистыми прыжками, что стало гарантией как минимум серебряной медали. Если бы не придирка судей к тройному флипу, где был под микроскопом обнаружен крошечный недокрут, ученица Алексея Мишина могла бы замахнуться на личный рекорд, так и не покорившийся ей в Финляндии. Туктамышева набрала 232,88 балла: не хватило полутора очков, чтобы ещё более убедительно продемонстрировать, что в 24 года она находится на пике своей формы.

Последней на лёд вышла Камила Валиева, чтобы представить свою версию классического «Болеро». Про её предыдущее выступление под эту музыку эксперты и журналисты хором говорили, что программа подобрана неудачно, а сама спортсменка не выдерживает образ. Однако в её случае разговорами об этой стороне фигурного катания можно было пренебречь, так как главным для ученицы Тутберидзе всё-таки является исполнение её сложнейшего контента.

А с этим у Валиевой в Ванкувере почти не было никаких проблем. Четверной сальхов и первый каскад с четверным тулупом даже получили пятёрку от испанского судьи, а следующая комбинация квад-тулупа принесла ей 18,72 балла и вошла в пятёрку самых дорогих элементов в истории женского катания. Не получилось идеально исполнить только тройной аксель, на приземлении с которого Валиеву слегка повело в сторону, но на ногах она удержалась и избежала большой сбавки.

Техническая оценка в итоге получилась феноменальной и составила 106,15 балла. Какими бы ни были оценки за компоненты, это означало только одно: Валиева снова обновила мировые рекорды за произвольную программу и суммарный результат. Судьям нужно было только решить, на сколько именно.

В итоге это стало настоящей бомбой: «Болеро» Валиевой получило 74,74 балла, уступив только компонентному рекорду Алины Загитовой. Как бы ни критиковали ученицу Тутберидзе, судьи в этот раз дали чёткий сигнал, что это была одна из лучших постановок в истории фигурного катания. Итоговая оценка Валиевой составила 265,08 балла и превысила результаты не только всех девушек на Skate Canada, но и всех мужчин, за исключением Нэйтана Чена.