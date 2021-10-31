Абсолютный триумф: Валиева выиграла Skate Canada с мировыми рекордами, Туктамышева и Косторная стали второй и третьей
- AFP
- © Geoff Robins
Полностью российский пьедестал в женском одиночном катании — явление уже совсем не редкое, а скорее даже обыденное. За последние годы занять три первых места отечественным фигуристкам удавалось и на чемпионате мира, и на первенстве Европы, и в финале Гран-при, и на многих других стартах. Но оставался ещё один тип соревнований, где покорить эту высоту, свидетельствующую о полном доминировании российских спортсменок, долго не удавалось.
Это регулярные этапы Гран-при, проходящие за пределами России. В Москве и Санкт-Петербурге хозяйкам турнира удавалось забрать себе все медали и в конце 1990-х, и в начале 2000-х, и в 2016 году, и в коронавирусном 2020-м. Но за пределами страны любой другой турнир серии оставался непокорённым. Дело в том, что распределение фигуристок происходит строго по рейтингу, чтобы самые сильные спортсменки из одной страны не собирались в одном и том же месте до финала Гран-при. Так что при всём желании подняться на пьедестал почёта трём россиянкам могли помочь только родные стены.
Покорить эту вершину едва не удалось неделю назад на Skate America, когда Александра Трусова, Дарья Усачёва и Ксения Синицына лидировали после короткой программы. Но в итоге медали достались только ученицам Этери Тутберидзе. Новая попытка покорить пьедестал не заставила себя долго ждать — уже на следующем этапе, в Ванкувере, промежуточная тройка снова оказалась российской, только сформировали её Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.
У двух спортсменок ещё оставались шансы на то, чтобы разбить эту троицу, и помочь им мог тройной аксель — сложный, но уже совсем не редкий для женского катания прыжок. Японка Вакаба Хигути не стала его пробовать в короткой программе, но в произвольной воспользовалась своим козырем. Это было её первое успешное исполнение элемента ультра-си и заявка на то, чтобы отыграть шестиочковое отставание от Косторной. Правда, этого всё равно оказалось мало. Хотя её программа «Король Лев» была вполне цельной, у судей были небольшие претензии к отдельным прыжкам и к артистизму вице-чемпионки мира. Хигути набрала в сумме 205,27 балла, чего оказалось мало даже для того, чтобы обойти Маи Михару, лидировавшую без всяких элементов ультра-си.
Следующей бросить вызов россиянкам попыталась Алиса Лю. В юниорские годы она регулярно соперничала с Валиевой, но тогда ей помогали четверные прыжки. На взрослом уровне она оставила в своём арсенале только тройной аксель. Правда, в Ванкувере 15-летняя американка так его и не показала. В начале своей программы под музыку Петра Чайковского Лю сразу же упала, недокрутив при этом прыжок. С учётом всех штрафов и сбавок элемент принёс ей ничтожно малые 0,65 балла. Каскады во второй половине проката тоже не получались как надо, и в итоге Лю также уступила Михаре, заработав 206,53 балла за два дня соревнований.
Ориентир для россиянок, установленный японской фигуристкой, составлял 210,01 балла. И в том, что Косторной удастся его превзойти, сразу возникли сомнения. Свою попытку тройного акселя она тоже провалила, хотя и обошлась без падения. Не добавляла ей вистов и новая программа под песню Билли Айлиш, которую чемпионка Европы катала без присущего ей задора. К счастью, после короткой программы ученица Тутберидзе имела некоторый задел, и он позволил оказаться выше Михары. Косторная зафиксировала 214,54 балла, хотя на Finlandia Trophy тремя неделями ранее зарабатывала чуть больше.
Выступавшая следом Туктамышева показала, как надо исполнять тройной аксель и радовать зрителей своими эмоциями. Ей удалось во второй раз подряд объединить зажигательную программу с двумя чистыми прыжками, что стало гарантией как минимум серебряной медали. Если бы не придирка судей к тройному флипу, где был под микроскопом обнаружен крошечный недокрут, ученица Алексея Мишина могла бы замахнуться на личный рекорд, так и не покорившийся ей в Финляндии. Туктамышева набрала 232,88 балла: не хватило полутора очков, чтобы ещё более убедительно продемонстрировать, что в 24 года она находится на пике своей формы.
Последней на лёд вышла Камила Валиева, чтобы представить свою версию классического «Болеро». Про её предыдущее выступление под эту музыку эксперты и журналисты хором говорили, что программа подобрана неудачно, а сама спортсменка не выдерживает образ. Однако в её случае разговорами об этой стороне фигурного катания можно было пренебречь, так как главным для ученицы Тутберидзе всё-таки является исполнение её сложнейшего контента.
А с этим у Валиевой в Ванкувере почти не было никаких проблем. Четверной сальхов и первый каскад с четверным тулупом даже получили пятёрку от испанского судьи, а следующая комбинация квад-тулупа принесла ей 18,72 балла и вошла в пятёрку самых дорогих элементов в истории женского катания. Не получилось идеально исполнить только тройной аксель, на приземлении с которого Валиеву слегка повело в сторону, но на ногах она удержалась и избежала большой сбавки.
Техническая оценка в итоге получилась феноменальной и составила 106,15 балла. Какими бы ни были оценки за компоненты, это означало только одно: Валиева снова обновила мировые рекорды за произвольную программу и суммарный результат. Судьям нужно было только решить, на сколько именно.
В итоге это стало настоящей бомбой: «Болеро» Валиевой получило 74,74 балла, уступив только компонентному рекорду Алины Загитовой. Как бы ни критиковали ученицу Тутберидзе, судьи в этот раз дали чёткий сигнал, что это была одна из лучших постановок в истории фигурного катания. Итоговая оценка Валиевой составила 265,08 балла и превысила результаты не только всех девушек на Skate Canada, но и всех мужчин, за исключением Нэйтана Чена.
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